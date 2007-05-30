Мороз вийшов з Генпрокуратури через чорний хід

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, який сьогодні в обід прибув до Генеральної прокуратури України, поспілкувавшись з керівництвом, залишив приміщення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ залишив будівлю Генпрокуратури не з центрального входу.

Про подробиці спілкування та перебування О.МОРОЗА в Генпрокуратурі прес-служба не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, О.МОРОЗ, прибувши сьогодні до Генпрокуратури, заявив журналістам, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не виконує домовленості щодо невтручання в роботу правоохоронної і судової системи.

«Ці домовленості передбачені не виконуються… Хочу поцікавитись, що з цього приводу думає Генпрокуратура», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що домовленості щодо невтручання у діяльність правоохоронних органів були одними з основних.