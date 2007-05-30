Якщо до 16.00 спірні питання не погодять, НУ в Раду не повернеться

«Якщо до 16.00 робоча група не погоджує спірні питання з приводу організації виборів, фракція «Нашої України» не прийде більше до парламенту, а 31 травня депутати складуть свої мандати», - заявила “Сєгодня” депутат від НУ Ксенія Ляпіна.

Політики до цих пір не можуть домовитися про те, чи потрібно вводити мінімальний бар`єр явки виборців і імперативний мандат.

Депутат від НУ Ксенія Ляпіна упевнена, що президент не стане продовжувати термін припинення указу про дострокові вибори, і подальші засідання ВР будуть незаконними. Щодо дати позачергових виборів Ляпіна заявила, що раз політики домовилися про 30 вересня, так тому і бути. А якщо Рада не встигне внести всі зміни до законодавства, то вибори пройдуть по нинішніх законах.

Ксенія Ляпіна також сказала, що нашоукраїнці знали про сьогоднішні переговори в Секретаріаті президента ще в 8.00, тому і не прийшли в зал засідань.