Піскун: Ющенко мені сказав - я все одно тебе поважаю

Святослав ПІСКУН вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО погодиться з рішенням Солом’янського районного суду Києва про відновлення його на посаді генерального прокурора.

Про це він сказав у інтерв`ю газеті «Известия в Украине» від 30 травня.

«ЮЩЕНКО мені сказав: я все одно тебе поважаю. Ось і робіть висновки з цієї фрази. Думаю, Президент погодиться з рішенням суду, що я - генеральний прокурор. Він законослухняна людина, як і я. Між нами було багато що. І не раз», - сказав С.ПІСКУН.

Він вважає, що комусь треба було до межі розжарити ситуацію в країні. Для цього використовувалися різні методи, зокрема, рішення зняти генерального прокурора.

С.ПІСКУН також відзначив, що у нього є серйозні питання щодо звільнення суддів Конституційного Суду. «Ці люди обов`язково звернуться до судів, вимагатимуть відновлення їх на посаді. Я з ними розмовляв», - сказав він.

На питання «якщо В.ЮЩЕНКО знову посвариться з урядом і введе-таки надзвичайний стан, ви йому підкорятиметеся?», С.ПІСКУН пожартував: «Я візьму маузер, надіну шкірянку, разом з колегами влаштую суди-трійки, виводитиму в двір Генеральної прокуратури підсудних, поставлю кулемет Дегтярьова і виконуватиму вироки. Це дуже ефективний спосіб встановлення демократії».

Він відзначив, що згідно з чинним законодавством, у разі надзвичайного стану уряд і парламент не йдуть у відставку.

«Надзвичайний стан можна вводити тільки з відома Верховної Ради. Якщо без неї, то цей стан називається диктатурою. А диктатурі вже не підкоряються, з нею борються», - додав С.ПІСКУН.

Він вважає, що призначення виборів на 30 вересня було єдиним виходом з ситуації.

С.ПІСКУН висловив упевненість, що в новому парламенті Партія регіонів одержить більшість - 250 місць із 450.

С.ПІСКУН також пообіцяв, якщо йому не заважатимуть, він зробить все, щоб справи про отруєння В.ЮЩЕНКА і про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе дійшли до суду.