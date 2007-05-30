Перерву у засіданні Верховної Ради продовжили на годину

Перерву у засіданні Верховної Ради України продовжено до 15.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив працівник комендатури ВР з посиланням на слова першого заступника голови парламенту Адама МАРТИНЮКА.

О 14.00 журналістів не впустили до ложі преси у зв’язку із повідомленням про замінування ВР. Зокрема, ложу преси оглядали працівники охорони із собакою. Після надходження анонімного повідомлення про замінування з будинку парламенту терміново були евакуйовані усі люди. Ніяких вибухонебезпечних предметів у ВР не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, близько 11.00 голова ВР Олександр МОРОЗ оголосив у парламенті перерву до 14.00. О.МОРОЗ пояснив, що за цей час необхідно узгодити розбіжності, які існують між фракціями, щодо пакету документів, необхідного для проведення дострокових виборів.

Сьогодні ВР має ухвалити низку законів, які необхідні для підготовки до проведення дострокових парламентських виборів.