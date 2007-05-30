Кисельов обіцяв стояти, якщо буде напруга

Близько 70 депутатів від коаліції, які зараз перебувають у будівлі Генеральної прокуратури України, мають намір за будь-яких умов не пропускати до Генпрокуратури Віктора ШЕМЧУКА, призначеного Президентом на посаду т.в.о. генпрокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам біля центрального входу до Генпрокуратури заявив народний депутат V скликання від Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

За його словами, «Навіть якщо буде рішення Апеляційного суду (щодо законності звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора – УНІАН), ми ШЕМЧУКА у прокуратуру не пустимо. Фізично не пустимо, оскільки Президент повинен був звернутися до Верховної Ради (за згодою на звільнення С.ПІСКУНА – УНІАН)».

При цьому В.КИСЕЛЬОВ зауважив, що депутати мають намір перебувати у Генпрокуратурі доти, доки напруженість навколо цього державного органу не спаде. «Якщо буде напруга - ми будемо стояти», - наголосив В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив з посади генпрокурора С.ПІСКУНА і поклав виконання обов`язків генерального прокурора на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим В.ШЕМЧУКА.

25 травня Солом’янський районний суд м. Києва призупинив дію указу Президента про звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора до вирішення справи по суті.

28 травня Секретаріат Президента оскаржив в Апеляційному суді це рішення Солом’янського райсуду.

29 травня Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про забезпечення позову Президента і скасував рішення Солом`янського райсуду, згідно з яким С.ПІСКУНА було поновлено на посаді генпрокурора.

Того ж дня В.ШЕМЧУК, коментуючи це судове рішення, спрогнозував, що 30 травня його представлять апарату Генеральної прокуратури.