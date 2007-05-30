Кисельов обіцяв стояти, якщо буде напруга

15:07, 30 травня 2007
Політика
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Шемчука до ГПУ не пустять навіть з рішенням суду

Близько 70 депутатів від коаліції, які зараз перебувають у будівлі Генеральної прокуратури України, мають намір за будь-яких умов не пропускати до Генпрокуратури Віктора ШЕМЧУКА, призначеного Президентом на посаду т.в.о. генпрокурора.

Василь КисельовЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам біля центрального входу до Генпрокуратури заявив народний депутат V скликання від Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

За його словами, «Навіть якщо буде рішення Апеляційного суду (щодо законності звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора – УНІАН), ми ШЕМЧУКА у прокуратуру не пустимо. Фізично не пустимо, оскільки Президент повинен був звернутися до Верховної Ради (за згодою на звільнення С.ПІСКУНА – УНІАН)».

При цьому В.КИСЕЛЬОВ зауважив, що депутати мають намір перебувати у Генпрокуратурі доти, доки напруженість навколо цього державного органу не спаде. «Якщо буде напруга - ми будемо стояти», - наголосив В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив з посади генпрокурора С.ПІСКУНА і поклав виконання обов`язків генерального прокурора на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим В.ШЕМЧУКА.

25 травня Солом’янський районний суд м. Києва призупинив дію указу Президента про звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора до вирішення справи по суті.

28 травня Секретаріат Президента оскаржив в Апеляційному суді це рішення Солом’янського райсуду.

29 травня Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про забезпечення позову Президента і скасував рішення Солом`янського райсуду, згідно з яким С.ПІСКУНА було поновлено на посаді генпрокурора.

Того ж дня В.ШЕМЧУК, коментуючи це судове рішення, спрогнозував, що 30 травня його представлять апарату Генеральної прокуратури.

 

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