Депутатам сподобалося відпочивати?

Перерву у засіданні Верховної Ради України продовжена до 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, близько 11.00 голова ВР Олександр МОРОЗ оголосив у парламенті перерву до 14.00. О.МОРОЗ пояснив, що за цей час необхідно узгодити розбіжності, які існують між фракціями, щодо пакету документів, необхідного для проведення дострокових виборів.

Потім перерву було продовжено до 15.00.

Сьогодні ВР має ухвалити низку законів, які необхідні для підготовки до проведення дострокових парламентських виборів.