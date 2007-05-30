Засідання парламенту відкрилося без Нашої України та БЮТ

Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати пленарне засідання до того часу, поки не будуть розглянуті усі питання, включені до порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну пропозицію голови ВР Олександр МОРОЗА депутати голосували двічі, однак жодного разу не набралося необхідної кількості голосів. На даний момент у залі зареєстровано 257 народних депутатів.

О.МОРОЗ, звертаючись до депутатів, наголосив, що продовжити засідання парламенту необхідно для того, щоб розглянути питання, внесені до порядку денного. При цьому, за його словами, через значну кількість цих питань до 18.00 парламент не встиг би їх розглянути.

Він також наголосив, що робота ВР має бути продовжена, але засідання триватиме не пізніше, ніж до 24.00.

У сесійній залі на даний час відсутні депутати фракцій БЮТ і «Наша Україна». При цьому фракція КПУ відмовилася голосувати за продовження роботи парламенту.