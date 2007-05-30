Коаліція намагається купити нашоукраїнців за $5 мільйонів?

Перший заступник голови Центрвиконкому партії “Наша Україна” Ігор ЖДАНОВ заявляє, що зараз реалізується системний сценарій, спрямований на зрив домовленостей між Президентом, прем’єром і головою ВР про завершення політичної кризи та проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня цього року.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, за словами І.ЖДАНОВА, є три головні елементи цього сценарію. “Перший - це активізація ролі ПППУ з метою недопущення рішення ЦВК щодо остаточного “обнулення” списків кандидатів у народні депутати від “Нашої України”, - сказав І.ЖДАНОВ. - Це може призвести до того, що місця тих народних депутатів від “Нашої України”, які складуть свої повноваження, займуть кандидати від ПППУ, які знаходяться зараз в цьому списку”.

За словами І.ЖДАНОВА, другим елементом є забезпечення рішення Печерського суду, яким буде скасована постанова ЦВК щодо обнулення кандидатських списків БЮТ. “Це призведе до аналогічних попередньому випадку наслідків”, - зауважив він.

“Третій елемент - це підкуп народних депутатів”, - зазначив І.ЖДАНОВ, додавши, що, за його інформацією, народним депутатам-“нашоукраїнцям” пропонується до 5 млн. дол. за те, щоб вони відкликали свої підписи під заявою про вихід із фракції і складання депутатських повноважень. “Таким чином “антикризовики” намагаються зірвати той сценарій і не допустити складання 150 депутатських мандатів, а у випадку таких дій “завести” інших кандидатів у депутати,” – переконаний він.

“На думку представників коаліції, це унеможливить визнання Верховної Ради неповноважною і нелегітимною та призведе до зриву виборів 30 вересня цього року”, - вважає І.ЖДАНОВ.

“Відповідальні політичні сили повинні усвідомити, що зрив домовленостей призведе до адекватних рішучих дій щодо забезпечення виконання указів Президента про дострокове припинення повноважень ВРУ, - наголосив І.ЖДАНОВ. - І навіть якщо у ВР цього скликання буде створена лже-фракція “Нашої України”, це призведе лише до абсурдизації політичного процесу, і остаточної делегітимізації ВР п’ятого скликання”.