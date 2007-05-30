Ющенко наполягає: Цушко має відповідати за великий злочин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, що міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО має нести відповідальність за дії в Генеральній прокуратурі України. Про це Президент сказав на прес-конференції в Українському домі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЮЩЕНКА, в Генеральній прокуратурі «було вчинено великий злочин. Я сказав би, перше в нашій історії України силовика запросили з пістолетом в державну інституцію з’ясовувати правову полеміку – це неприпустимо”. “Переконаний, що це є великий злочин», - наголосив Президент, додавши, що це вчинок, за який має безпосередньо відповісти міністр внутрішніх справ і його заступники, які давали або виконували незаконні розпорядження.

«Суспільство повинно почути вибачення, суспільство повинно виходити з того, що люди, яким довірена зброя, яким дана можливість застосування сили, - це люди, які обмірковують свої кроки відповідно до чинного законодавства», - сказав В.ЮЩЕНКО. На переконання Президента, “люди, які можуть розмахувати пістолетом в стінах прокуратури як випадкові люди і чинити тиск на правове врегулювання цього конфлікту, - такі люди проти політичної стабільності в країні».

В.ЮЩЕНКО висловив жаль з того, що міністр внутрішніх справ вчинив подібним чином. «Ви знаєте, у нас не було міністра внутрішніх справ, який би, у будь-які часи української незалежності, схилився на таке рішення. Навіть ті міністри, які були близькі до таких дій без письмової директиви, - ніхто не осмілився організувати такий крок», - наголосив глава держави.

На думку Президента, з цієї ситуації необхідно йти з уроками, щоб подібна ситуація не повторилась в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня в.о. генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК заявив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА за перевищення службових повноважень.

29 травня перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО повідомив, що В.ЦУШКА ніхто не викликав на допити у рамках порушеної кримінальної справи. «Міністра на допити ніхто не викликав і на співбесіду теж», - сказав М.КОРНІЄНКО, додавши, що В.ЦУШКО (станом на 29 травня) знаходиться на плановій диспансеризації, яку повинні проходити всі керівники міністерства.

30 травня начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ на брифінгу повідомив, що В.ЦУШКО перебуває у госпіталі МВС з інфарктом.