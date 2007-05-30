Наша Україна виключила з фракції 6 депутатів

Сьогодні на засіданні фракції “Наша Україна” було ухвалено рішення про виключення зі складу фракції народних депутатів Сергія ГОЛОВАТОГО і п’ятьох депутатів від ПППУ.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, С.ГОЛОВАТОГО, Лева ГНАТЕНКА, Василя ГУРЄЄВА, Віктора ЛЕЩЕНКА, Віталія МАЙКА і Анатолія ШКРІБЛЯКА виключено з фракції у зв’язку з невиконанням рішення фракції “Наша Україна” та грубим порушенням фракційної дисципліни.

Фракція “Наша Україна” виключила зі свого складу шістьох народних депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву голови фракції “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА оприлюднив на вечірньому пленарному засіданні парламенту голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ.