Микола Мельниченко прийде на свято останнього дзвоника у рідну школу

31 травня о 8-30 у м.Василькові у школі № 9 відбудеться Свято останнього дзвоника. На запрошення вчителів, учнів та батьків свято відвідає Микола Мельниченко. На шкільному святі мають бути також однокласники Мельниченка, з якими він нещодавно відзначав 25-річчя закінчення школи. (м. Васильків, вул. Декабристів, 135). Телефон: 8050-516-99-77.

На 10-00 М.Мельниченко має прибути до Генпрокуратури для продовження слідчих дій