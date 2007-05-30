Бродський: Тимошенко платить за заяву від 1 до 3 мільйонів доларів

За складення депутатських повноважень лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО платить членам своєї фракції від одного до трьох мільйонів доларів. Про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер Партії вільних демократів, депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ.

Як повідомляє прес-служба Партії вільних демократів, за словами М.БРОДСЬКОГО, гроші пропонуються тим, хто відмовляється писати заяви, а таких у фракції БЮТ більше половини.

«Мені сьогодні стало відомо, що реалізація схеми, розробленої ТИМОШЕНКО для розпуску Верховної Ради п’ятого скликання, знаходиться під загрозою зриву, бо більшість членів фракції БЮТ не хочуть писати заяви про позбавлення себе депутатських повноважень. Відчуваючи, що ситуація виходить з-під контролю, вона пропонує всім відмовникам від одного до трьох мільйонів доларів компенсації»– зазначив М.БРОДСЬКИЙ.

Він також повідомив, що, за його даними, загальна сума видатків на ці цілі значно перевищує 100 мільйонів доларів.