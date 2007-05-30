Мороз у кабінеті Піскуна ”нічого радісного не побачив”

Звільнений Президентом з посади генпрокурора Cвятослав ПІСКУН стверджує, що сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗ, яка проходила тет-а-тет, обговорювалися питання політичної ситуації та проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля центрального входу до Генпрокуратури.

За словами С.ПІСКУНА, О.МОРОЗ вперше відвідав Генпрокуратуру і, зокрема, кабінет генпрокурора, і «нічого радісного там не побачив».

Як підкреслив С.ПІСКУН, головною темою розмови було питання, «щоб у державі був спокій, була злагода і не було громадянського протистояння».

Крім того, С.ПІСКУН зазначив, що з О.МОРОЗОМ він обговорив питання виборів, зокрема, щоб вони відбувались виключно в рамках Конституції. «Все повинно пройти чесно, відверто і прозоро», - сказав С.ПІСКУН.

Водночас С.ПІСКУН уникнув відповіді на запитання, що стосувалося призначення Президентом виконуючого обов’язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА.

Разом з тим С.ПІСКУН, відповідаючи на одне з запитань зазначив, що він не чув про те, що Президент начебто збирається представити керівному складу Генпрокуратури В.ШЕМЧУКА за допомогою бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, всі під’їзні шляхи до Генеральної прокуратури України перекрили прихильники коаліції з метою недопущення в’їзду до ГПУ тимчасово виконуючого обов’язки генпрокурора В.ШЕМЧУКА.

До Генпрокуратури також прибув голова ВР О.МОРОЗ, який заявив журналістам, що Президент не виконує домовленостей щодо невтручання в роботу правоохоронної і судової системи.