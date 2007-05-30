Коаліція свідомо ревізує домовленість Ющенка з Януковичем

Народний депутат п’ятого скликання Микола ОНІЩУК заявляє, що коаліція робить свідомі кроки на демонтаж домовленостей щодо заходів, спрямованих на розв`язання політичної кризи, яких 27 травня досягли Президент, голова Верховної Ради і прем’єр-міністр України.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, за словами М.ОНІЩУКА,“Голосування коаліції за постанову про відмову дати згоду на звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора переповнило чашу терпіння опозиційних фракцій. Це засвідчило, що коаліція насправді робить свідомі кроки на демонтаж досягнутих політичних домовленостей”.

“Те, що коаліція, попри взяті на себе зобов’язання, не вважає за можливе їх виконувати, означає, що політична лінія їх поведінки спирається на небажання іти на позачергові вибори”, - вважає депутат.

За словами М.ОНІЩУКА, за декілька хвилин перед початком вечірнього засідання голова парламенту Олександр МОРОЗ на зустрічі з керівниками фракцій сказав, що у ВР будуть розглянуті вже напрацьовані законопроекти, засідання буде продовжене до вечора і парламентарі намагатимуться виконати план.

Водночас, зазначив М.ОНІЩУК, тільки-но опозиція зайшла до зали, їй запропонували голосувати за акти, “які не мали жодного відношення до ухваленого вже порядку денного”. “Тому реакція “Нашої України” була більш ніж обурливою і прогнозованою”, - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, фракції «Наша Україна» та БЮТ залишили сесійну залу на знак протесту проти дій коаліції, і закликають Президента Віктора ЮЩЕНКА розпустити ВР.