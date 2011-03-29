У Тимошенко склалося враження, що вона - у сюрсвіті

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає абсурдною ініціативу уряду щодо ухвалення закону про легалізацію заробітних плат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в рамках Українського самміту: “Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя”, коментуючи відповідну заяву віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА.

«Коли зараз Сергій Леонідович говорив про те, що вони будуть приймати закон про легалізацію заробітних плат, у мене таке враження, що я знаходжусь в якомусь сюрсвіті. Тому що для того, щоб легалізувати заробітну плату, щоб її не платили в конвертах, потрібно зробити тільки одне – зняти зайві податки з фонду заробітної плати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, лише продумана та зважена податкова реформа здатна призвести до зниження рівня тінізації в сфері виплати заробітних плат.

«Таким чином, вона автоматично виходить із тіні в світло і люди самі будуть зацікавлені цю заробітну плату платити не в конвертах, а відкрито», - переконана вона.