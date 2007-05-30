Богатирьова пропонує Ющенку відрізати пуповину

Коаліція звинувачує опозицію у зриві домовленостей президента, прем`єра та голови Верховної Ради і закликає главу держави припинити відстоювати бік опозиції.

Про це йдеться у заяві коаліції, яку у Верховній Раді зачитала координатор більшості Раїса Богатирьова.

"Спільне рішення лідерів держави давало нам дуже великий шанс унеможливити силовий і надзвичайний сценарій розвитку подій в Україні", - заявила депутат.

"Ми взяли на себе непрості зобов`язання, але які послідовно виконуємо і в сесійній залі і вчора, і сьогодні", - додала вона.

Богатирьова розкритикувала заяву секретаря РНБО Івана Плюща "як надто жорстку у час пошуку миру і провокативну за своєю тональністю і змістом, оскільки спрямована на підрив базової цінності заяви трьох - довіри".

"Заява Плюща першою завдала удар по цьому фундаментальному фактору заяви... Другим принципово важливим моментом є продовження атаки на КС", - заявила Богатирьова.

"Управління держохорони не може сісти у крісло судді КС, а вона це зробила. Це не просто дискредитація правосуддя, це Піночет по-українськи. Було б простіше виставити по периметру КС вежі з кулеметами і пропустити струм через колючий дріт", - додала депутат.

За словами Богатирьової, "можна багато говорити про відступи президентським оточенням від заяви трійки, про необхідність залишити судові та правоохоронні установи".

"Ми не знаємо про реальність намірів про складання мандатів опозицією. Ми бачимо спроби підірвати досягнутий компроміс і не виконати свої політичні зобов`язання з метою звинуватити у зриві домовленостей саме коаліцію", - заявила депутат.

Богатирьова звернулася до президента: "Шановний Вікторе Андрійовичу, у вас є історичний шанс відбутися президентом всіх українців".

"Для цього ви зобов`язані забезпечити повернення всіх суб`єктів державного життя в конституційне поле, відновити правопорядок в країні і забезпечити реальне додержання прав і свобод наших громадян", - пояснила депутат.

"Для цього потрібно зробити один маленький крок: відрізати пуповину, яка з`єднує президента з опозицією. Опозиція не служить національним інтересам вона провокує на кроки, що підривають стабільність політичного компромісу", - додала вона.

Українська правда