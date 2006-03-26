Дейч переконаний, що влада повинна винести уроки з першого досвіду проведення виборів за пропорційною системою

Сімферополь. 26 березня. УНІАН. На думку голови Верховної Ради АР Крим Бориса ДЕЙЧА, влада всіх рівнів повинна винести уроки з першого досвіду проведення виборів за пропорційною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, взявши участь у голосуванні на сімферопольській виборчій дільниці №48.

Як зазначив Б.ДЕЙЧ, вибори за пропорційною системою проходять в Україні вперше. «Для всіх громадян це нове, незвідане, і це відчулося з перших хвилин, тому що дільниця розпочала роботу не вчасно, багато суєти і метушні серед членів комісії та спостерігачів», – сказав спікер. За його словами, він голосує на цій дільниці вже не вперше, раніше тут завжди був порядок і робота розпочиналася вчасно. Б.ДЕЙЧ також висловив занепокоєння, що простій людині, особливо літній, буде складно розібратися в довгих списках.

Спікер також зазначив, що з перших виборів до всіх органів влади країни, проведених за пропорційною системою, мають бути винесені уроки, і парламент України повинен буде прийняти новий закон про вибори всіх рівнів.

Крім того, Б.ДЕЙЧ переконаний, що влада, особливо місцева, має нести відповідальність, аж до кримінальної, за складання списків виборців. «Не громадянин має ходити і перевірятися себе, а влада на місцях повинна нести кримінальну відповідальність за правильність і своєчасність складання списків, адже вони за це зарплату одержують», – підкреслив спікер.

Голова парламенту автономії висловив сподівання, що кожен громадянин України, незважаючи на складність пройденого за роки незалежності шляху, на всі зльоти і падіння, розуміє, що країна рухається вперед, до демократичних перетворень. «Сьогоднішні вибори мають показати, що це теж один з моментів просування до демократії. Колись прийде час, що замість довгих списків буде дві-три партії, могутні і сильні, без партій-сателітів і партій-«одноденок». Думаю, що сьогодні кожен з нас, голосуючи, думає про майбутнє нашої країни, про розквіт і процвітання. Хотілося б, щоб у цій довгій мішурі кожен визначився правильно», – підкреслив голова ВР АРК.