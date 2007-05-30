Янукович: уряд виконав усі домовленості

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що уряд виконав усі домовленості, передбачені заявою керівників держави.

“Уряд ухвалив усі рішення, необхідні для врегулювання політичної кризи в Україні, і надіслав їх на розгляд до Верховної Ради”, - заявив він під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту на чолі зі співголовою Комітету з парламентського співробітництва ЄС-Україна Адріаном СЕВЕРІНОМ, повідомили УНІАН в прес-службі уряду.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що два дні замало для ухвалення парламентом законопроектів, необхідних для врегулювання політичної кризи. “Сьогодні стоїть питання щодо продовження термінів роботи парламенту”, - підкреслив він.

Прем’єр також зауважив, що уряд чекає від Президента виконання домовленостей, які стосуються спільної заяви, ухваленої між Президентом, прем’єр-міністром і головою Верховної Ради.

Зі свого боку в ході розмови А.СЕВЕРІН привітав компроміс, досягнутий між політиками в Україні. Зокрема, обрання конституційного шляху врегулювання політичної кризи. “Це не наша компетенція визначати доцільність проведення позачергових виборів в Україні. Нас цікавить лише законність рішень, які ухвалюються”, - наголосив він.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ також обговорив з депутатами Європейського парламенту хід переговорів щодо укладення нової розширеної угоди між Україною і Європейським Союзом.