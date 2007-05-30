У Верховній Раді триває перерва, у Секретаріаті - переговори

У Верховній Раді України продовжується перерва.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, більшість народних депутатів впевнені в тому, що сьогодні роботу ВР буде поновлено, і парламент розглядатиме ще ряд законопроектів, прийняття яких необхідно для проведення дострокових виборів.

Зокрема, планується сьогодні винести на розгляд ВР законопроект щодо внесення змін в держбюджет в частині фінансування виборчої кампанії. У зв’язку з цим на даний час відбувається засідання бюджетного комітету ВР.

Також планується ухвалити зміни до закону про статус народного депутата, зміни до Кодексу адміністративного судочинства, а також до закону про вибори народних депутатів.

Крім того, як стало відомо кореспонденту УНІАН, керівництво усіх без винятку фракцій звернулось до своїх депутатів з проханням не від’їжджати далеко від парламенту з тим, щоб у будь-який момент можна було зібратися на пленарне засідання.

Як повідомляв УНІАН, після 17-ї години ВР продовжила сьогоднішнє засідання, але не визначила, до якої години працюватиме.

Голова ВРУ Олександр МОРОЗ заявив, що ця інформація буде повідомлена додатково.

Зараз у Секретаріаті Президента проходить зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.