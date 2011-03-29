Тарута може викупити у росіян Huta Czestochowa

Співвласник корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД) Сергій ТАРУТА може викупити у російських акціонерів належну їм частку польського заводу Huta Czestochowa, що входить до складу ІСД.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За його даними, таку можливість активно обговорюють експерти металургійної галузі в Польщі. «Знаю, що розмови на цю тему ведуться», - сказало джерело.

Співрозмовник агентства відзначив складну ситуацію заводу, пов`язану з відсутністю обігових коштів, через що він вимушений працювати лише на третину потужності.

«Це ніби як у тебе є автомобіль і ти міг би возити на ньому людей, але не можеш возити більше, оскільки немає грошей на бензин», - сказав він.

За його словами, акціонери з Росії, які викупили контрольний пакет ІСД на початку минулого року, не поповнили обігові кошти підприємства, яке після початку фінансової кризи з кінця 2008 року приносить збитки.

«Росіяни поводилися, принаймні по відношенню до польських активів, так, як ніби їм було глибоко наплювати», - зазначив він.

Джерело сказало, що завод міг би виробляти на порядок більше, але не має грошей на закупівлю сировини, яку купує лише на кошти, виручені від продажу продукції, що, за великим рахунком, не може довго тривати.

«У цій ситуації, можливо, буде поставлено питання, щоб хтось викупив у росіян цей завод. Тоді першим у черзі був би ТАРУТА», - додало джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що С.ТАРУТА зацікавлений в інвестиціях у польський ринок, що підтверджує хоча б його участь у конкурсі з купівлі головного доку Гдиньської судноверфі, за яку минулого року він запропонував понад 50 млн. доларів.

Джерело назвало купівлю заводу українським співвласником «ІСД» "кращим рішенням" у нинішній ситуації, зазначивши, що питання, чи готові росіяни продати йому підприємство і на яких умовах, а також наскільки цим проектом зацікавлений сам С.ТАРУТА, залишається відкритим.

Довідка УНІАН. Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» заснована в 1995 році і є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу.

До складу корпорації входять Алчевський металургійний комбінат, Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського, меткомбінат Dunaferr (Угорщина) і ISD – Huta Czestochowa (Польща).

Наприкінці 2009 року 50% плюс 2 акції корпорації ІСД придбала група інвесторів на чолі з російським бізнесменом Олександром КАТУНІНИМ і за участю «Внешэкономбанка» Росії. Власниками 49,99% акцій ІСД залишаються Сергій ТАРУТА і Олег МКРТЧЯН.