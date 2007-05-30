Янукович залишив Секретаріат Президента

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ залишив приміщення Секретаріату Президента, де він зустрічався з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в прес-службі уряду.

При цьому в прес-службі не уточнили про подальші плани прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, зустріч В.ЮЩЕНКА з В.ЯНУКОВИЧЕМ розпочалася близько 18-ї години.

Раніше Верховна Рада продовжила сьогоднішнє засідання на невизначений термін.