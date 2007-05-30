Янукович залишив Секретаріат Президента
21:17, 30 травня 2007Політика
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І куди пішов?..
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ залишив приміщення Секретаріату Президента, де він зустрічався з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в прес-службі уряду.
При цьому в прес-службі не уточнили про подальші плани прем’єра.
Як повідомляв УНІАН, зустріч В.ЮЩЕНКА з В.ЯНУКОВИЧЕМ розпочалася близько 18-ї години.
Раніше Верховна Рада продовжила сьогоднішнє засідання на невизначений термін.
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