На станції Одеса-Сортувальна на землю вилились 30 тонн мазуту

Під час розпуску групи вагонів на станції Одеса-Сортувальна, зійшов з рейок передній візок вантажного вагона з вугіллям, який знаходився на 14-ій колії, що привело до зіткнення цього вагона з цистерною на сусідній 15-ій колії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Одеській області, «внаслідок аварії з пошкодженої цистерни витекли близько 30 тонн мазуту. Для ліквідації її наслідків залучався відновний потяг ст. Одеса-Товарна і 60 залізничників, які повністю прибрали та утилізували мазут, який вилився. Загрози населенню і довкіллю немає».

Станція Одеса-Сортувальна відновила роботу в звичайному режимі.