Тимошенко: БЮТ завтра складає мандати, і ніхто від цього не ухилиться

Завтра на з‘їзді Блоку Юлії Тимошенко буде прийнято рішення про складення народними депутатами фракції БЮТ депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, з’їзд відбудеться орієнтовно о 16-17-й годині.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що вона не допускає ситуації, що хтось із депутатів фракції БЮТ відмовиться складати депутатські повноваження. «Я не допускаю цієї ситуації», - заявила вона.