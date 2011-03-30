Янукович зустрівся із Султаном Брунею

08:31, 30 березня 2011
Політика
2214 0

Обмінялися державними нагородами

У рамках державного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брунею Даруссаламу у місті Бандар-Сері-Бегаван відбулася зустріч глави Української держави із Султаном Брунею Даруссалам Хассаналом БОЛКІАХОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, на початку офіційної церемонії оркестр виконав державні гімни України та Брунею. Пролунав традиційний для візитів з державним статусом «салют націй», лідери країн обійшли стрій воїнів Почесної варти.

Президенту України були представлені члени Королівської родини, офіційні делегації Брунею, керівники дипломатичних місій, акредитованих в Брунеї.

Султану Брунею було представлено членів офіційної делегації України.

Після офіційної церемонії зустрічі В.ЯНУКОВИЧ та Х.БОЛКІАХ обмінялися державними нагородами.

Після цього розпочалася зустріч Президента України та Султану Брунею.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter