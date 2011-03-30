Янукович зустрівся із Султаном Брунею

У рамках державного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брунею Даруссаламу у місті Бандар-Сері-Бегаван відбулася зустріч глави Української держави із Султаном Брунею Даруссалам Хассаналом БОЛКІАХОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, на початку офіційної церемонії оркестр виконав державні гімни України та Брунею. Пролунав традиційний для візитів з державним статусом «салют націй», лідери країн обійшли стрій воїнів Почесної варти.

Президенту України були представлені члени Королівської родини, офіційні делегації Брунею, керівники дипломатичних місій, акредитованих в Брунеї.

Султану Брунею було представлено членів офіційної делегації України.

Після офіційної церемонії зустрічі В.ЯНУКОВИЧ та Х.БОЛКІАХ обмінялися державними нагородами.

Після цього розпочалася зустріч Президента України та Султану Брунею.