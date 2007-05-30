Фракція КПУ закликає не голосувати сьогодні

Фракція Комуністичної партії України закликає Верховну Раду не голосувати сьогодні за законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Валентин МАТВЄЄВ.

За його словами, у світовій практиці немає такого, щоб вночі приймалися закони. Він підкреслив, що «нас хочуть сьогодні розвести, використати».

Від імені фракції КПУ депутат закликав «не розглядати ті законопроекти, які хочуть протягнути вночі».

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що на останній зустрічі Президенту і прем’єру вдалось досягнути всіх компромісів, і сьогодні ВР ухвалить всі закони, необхідні для проведення позачергових виборів.