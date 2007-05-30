Депутати БЮТ вимагають від парламенту переглянути рішення щодо суддів і Піскуна

Фракція БЮТ пропонує Верховній Раді перед розглядом пакету законопроектів, необхідних для проведення дострокових виборів, відмінити ряд постанов парламенту, прийнятих раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО під час вечірнього засідання парламенту.

Зокрема, за його словами, це стосується сьогоднішньої постанови щодо тимчасового порядку призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад.

Крім того, сказав О.ЛЯШКО, необхідно відмінити постанову щодо відмови парламенту дати згоду на звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора.

Фракція БЮТ також наполягає на скасуванні постанови про деякі заходи щодо забезпечення реалізації положень ст. 81 Конституції України про дострокове припинення депутатських повноважень.

О.ЛЯШКО наголосив, що це дасть змогу парламенту діяти в конституційному полі. «Давайте в останній день роботи ВР V скликання не будемо діяти неконституційними методами», - закликав народний депутат.