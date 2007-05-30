Без КПУ більшість - не більшість

Верховна Рада не підтримала ні коаліційного, ні опозиційного законопроекту про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, “за” проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства, внесений лідерами фракцій «Наша Україна» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та фракцією БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, проголосував 171 народний депутат із 428, зареєстрованих у залі.

“За” законопроект з аналогічною назвою, внесений координатором парламентської більшості, ліером фракції партії регіонів Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, проголосували 224 народних депутати (при необхідних 226 – УНІАН) із 428, зареєстрованих у залі.

За даний законопроект не голосувала фракція КПУ.

В результаті голова ВР Олександр МОРОЗ зняв обидва законопроекти з розгляду.

В опозиційному законопроекті передбачалося, зокрема, що рішення з’їздів щодо припинення повноважень народних депутатів України не може оскаржуватися в судовому порядку, оскільки це є внутрішньою партійною справою.

В законопроекті Р.БОГАТИРЬОВОЇ передбачалося, що Вищому адміністративному суду України як суду першої і останньої інстанції підсудні справи, зокрема, щодо дострокового припинення повноважень народного депутат України.

Також в ньому виписані особливості провадження у справах щодо оскарження правових актів про прийняття (призначення чи обрання) громадян на публічну службу, їх звільнення з публічної служби.