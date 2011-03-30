Кучма: я не збираюся відмовлятися від очної ставки з Мельниченком

Київ. 30 березня. УНІАН. Колишній Президент України Леонід КУЧМА наголошує, що не має наміру відмовлятися від очної ставки з екс-майором Управління держохорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля входу до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, куди він знову прийшов на допит.

«Я хочу ще раз підкреслити: я не збираюся відмовлятися від очної ставки…», - сказав Л.КУЧМА.