Адвоката Кучми відсторонили від справи
12:01, 30 березня 2011Політика
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Фоміну вручили постанову
|Ігор ФОМІН
Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ФОМІН повідомив журналістам.
Коментуючи це, він висловив переконання, що такі дії прокуратури порушують право Л.КУЧМИ на захист. «Це порушення права на захист пана Президента», - наголосив адвокат.
Водночас, він висловив сподівання, що, незважаючи на такий перебіг подій, він все ж залишиться захисником Л.КУЧМИ.
І.ФОМІН також зазначив, що опротестує цю постанову Генеральної прокуратури.
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