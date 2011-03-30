Адвоката Кучми відсторонили від справи

Адвокат Ігор ФОМІН заявляє, що сьогодні йому вручили постанову Генеральної прокуратури про відведення від участі у справі колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ФОМІН повідомив журналістам.

Коментуючи це, він висловив переконання, що такі дії прокуратури порушують право Л.КУЧМИ на захист. «Це порушення права на захист пана Президента», - наголосив адвокат.

Водночас, він висловив сподівання, що, незважаючи на такий перебіг подій, він все ж залишиться захисником Л.КУЧМИ.

І.ФОМІН також зазначив, що опротестує цю постанову Генеральної прокуратури.