Очну ставку Кучми з Мельниченком перенесли на понеділок

На прохання колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ слідчі Генеральної прокуратури перенесли очну ставку з екс-майором Управління держохорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ орієнтовно на понеділок, 4 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив Л.КУЧМА після свого тригодинного перебування у Генпрокуратурі.

«Враховуючи, що немає другого адвоката, на наше прохання, на наше клопотання, поки ми знайдемо адвоката, я думаю, це 2-3 дні, перенести очну ставку десь на понеділок», - сказав Л.КУЧМА.

За його словами, враховуючи кількість томів кримінальної справи, один адвокат не зможе з усім ознайомитися.

«Повинна група, напевно, працювати, щоб розібрати, що там за ці роки написано», - зазначив Л.КУЧМА.

Як сказав колишній Президент, враховуючи такий перебіг подій, сьогодні, крім того, що було пред’явлено протоколи експертиз, яких «сотні там», більше ніяких слідчих дій не відбувалося.

Він зауважив, що з кожним таким протоколом має ознайомитись для того, щоб розібратися, має чи ні та чи інша експертиза відношення до справи.

Також Л.КУЧМА сказав, що заяви і клопотання з його боку будуть подаватися пізніше.

Водночас Л.КУЧМА наголосив, що, згідно із Конституцією та іншими нормами, він, як будь-який громадянин, має право на адвоката.

«Тому слідство пішло назустріч – у них немає будь-яких підстав чинити опір моїм пропозиціям. Тобто, у цьому питанні ми знайшли консенсус», - сказав він.