Політутікач Михалевич: Україна стає дуже подібною до Білорусі

Політичний утікач, екс-кандидат у Президенти Білорусі Алесь МИХАЛЕВИЧ вважає, що ситуація в Україні розвивається за білоруським сценарієм.

Таку думку А.МИХАЛЕВИЧ висловив в інтерв`ю українській службі радіо "Свобода".

"Скажу так: коли я приїхав до Києва, я вже від українського кордону відчув себе у вільній країні. Але пізніше прочитав в українських газетах, що і екс-міністр внутрішніх справ ЛУЦЕНКО в тюрмі, що інші й політики також там. Це мені дуже не подобається. Україна стає дуже подібною до Білорусі в цьому сенсі. Є така білорусизація української ситуації, й це мені дуже не подобається. Бо для мене Україна була країною, де все було нормально з правами людини, зі свободою слова. Ці цінності є для мене дуже важливими", - сказав А.МИХАЛЕВИЧ.

Екс-кандидат в Президенти Білорусі також повідомив, що в Чехії, яка надала йому політичний притулок, зустрічався з екс-міністром економіки України Богданом ДАНИЛИШИНИМ. "Ми вже бачились з паном Богданом, ще зустрінемось нормально, щоб поговорити, бо ми були тільки на одному публічному заході. Ще хочемо зустрітися, поговорити, бо маємо спільний статус - статус утікачів у Чеській Республіці. Думаю, що маємо багато спільного", - зазначив він.

А.МИХАЛЕВИЧ додав, що планує обговорити з Б.ДАНИЛИШИНИМ реалізацію можливих спільних проектів. "Можна говорити про спільні проекти, будемо спільно працювати з українцями", - додав білоруський політик.

При цьому екс-кандидат в Президенти Білорусі розмовляв з кореспондентом радіо "Свобода" українською мовою. "Я ніколи не вивчав української мови. Моя бабуся була з Макіївки, з-під Донецька. Думаю, що в теперішній ситуації в Україні я б зробив дуже гарну кар’єру. Мені було тільки п’ять років, коли вона померла. Але завжди я мав дуже багато друзів в Україні – друзів зі Львова, із Західної України, але також із Києва, Чернігова, і це здебільшого були люди україномовні. Вони розмовляли українською, я розмовляв білоруською, ми дуже добре один одного розуміли. І в результаті мої друзі можуть говорити білоруською, а я можу, я пробую говорити українською", - розповів А.МИХАЛЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 березня екс-кандидат у Президенти Білорусі А.МИХАЛЕВИЧ, порушуючи підписку про невиїзд, залишив країну, а 18 березня звернувся до влади Чехії з проханням надати політичний притулок.

Довідка УНІАН. А.МИХАЛЕВИЧ балотувався в Президенти Білорусі на виборах 19 грудня 2010 року від опозиційної партії "Білоруський народний фронт".

Увечері 19 грудня був затриманий і поміщений у СІЗО КДБ Білорусі за підозрою в організації масових безладів у центрі Мінська. Проте через деякий час був звільнений з КДБ під підписку про невиїзд, погодившись співпрацювати з Комітетом державної безпеки.

Запобіжний захід стосовно А.МИХАЛЕВИЧА було змінено, як повідомляв прес-центр КДБ Білорусі, після його прохання на ім`я Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА. "Я завжди ставився до Вас з повагою, і Ваші заслуги для незалежності Білорусі незаперечні й дуже великі. Під час своєї виборчої кампанії я не сказав нічого поганого ні на Вашу адресу, ні на адресу Ваших близьких і рідних. Я, як колишній кандидат, щиро шкодую, що стався конфлікт і постраждало багато людей. Прошу Вас особисто взяти під контроль питання про мою подальшу долю", - написав А.МИХАЛЕВИЧ у своєму зверненні до О.ЛУКАШЕНКА.

Відразу після виходу із СІЗО КДБ А.МИХАЛЕВИЧ провів прес-конференцію, на якій заявив про тортури, що застосовуються до затриманих 19 грудня на мирній акції протесту проти офіційних результатів виборів.