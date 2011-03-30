Податкова хоче викреслити з декларацій пункти про спадок і подарунки

Державна податкова служба України (ДПСУ) пропонує звільнити від надання річної декларації про майнове становище і доходи (податкової декларації) фізичних осіб, які одержали дохід у вигляді спадку (подарунка), оподатковуваного податком за нульовою ставкою.

Як наголошується у повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому УНІАН, про це заявив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО на сьогоднішньому засіданні уряду.

Пропозиції висловлені у відповідному проекті розпорядження Кабінету міністрів.

На думку В.ЗАХАРЧЕНКА, ухвалення даного розпорядження зніме певне напруження в суспільстві, пов`язане з процедурою зайвого декларування громадянами доходів у вигляді успадкованого майна (подарунка), з яких не передбачена сплата податку.

„Ми вважаємо, що це також зменшить витрати коштів і часу громадян на підготовку і надання відповідних декларацій. Водночас ухвалення даного розпорядження не погіршить стан адміністрування податку на доходи фізичних осіб”, - відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.