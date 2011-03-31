Чорновіл: американський адвокат Кучми звинувачував українців у Ґолокості

Юристи Леоніда КУЧМИ оцінили не всі наслідки запрошення Алана ДЕРШОВІЦА для захисту екс-президента, оскільки американський адвокат відомий своїми антиукраїнськими переконаннями.

Таку думку в коментарі журналу WEEKLY.UA висловив народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ.

Як відзначає видання, екс-президент Л.КУЧМА, залучений до справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе як підозрюваний, визначився зі своїми захисниками. Зокрема, другого Президента України у справі про вбивство Г.Гонгадзе захищатиме американський адвокат А.ДЕРШОВІЦ. Проте американець А.ДЕРШОВІЦ може лише консультувати - для повноцінної участі у процесі він має володіти державною мовою і скласти в Україні кваліфікаційний іспит.

Як говорить Т.ЧОРНОВІЛ, «А.ДЕРШОВІЦ — помітна фігура в юридичному світі. Його стараннями уникнув газової камери відомий афроамериканський футболіст СІМПСОН, який зарізав свою дружину. Адвокат знайшов свідків, що чули, як поліцейський, який зібрав на місці злочину докази, одного разу вимовив слово «ніггер». І хоча він сказав це багато років тому і зовсім з іншого приводу, А.ДЕРШОВІЦ переконав присяжних, що поліцейський не був неупередженим і міг сфабрикувати фальшиві докази проти чорношкірого СІМПСОНА». За словами депутата, «вибір А.ДЕРШОВІЦА, який входить до топ-десятку найвідоміших євреїв світу за версією газети Jerusalem Post, зрозумілий. Однією своєю участю в процесі він покликаний дати світовий розголос «справі Кучми».

Однак, схоже, говорить Т.ЧОРНОВІЛ, «юристи екс-президента оцінили не всі наслідки запрошення А.ДЕРШОВІЦА, який також відомий своїми антиукраїнськими переконаннями, і навіть був викликаний до суду в Австралії за вислів про «широкомасштабну» участь українців у Ґолокості».

Нагадаємо, щодо Л.КУЧМИ 21 березня 2011 року порушено кримінальну справу в рамках розслідування вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

30 березня сайт Президентського фонду Л.КУЧМИ «Україна» повідомив, що до команди, яка представляє інтереси Л.КУЧМИ у відкритій проти нього справі, приєднався А.ДЕРШОВІЦ. Він став спеціальним радником другого Президента України.