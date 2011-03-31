Марчука допитували сім годин

Допит колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони України Євгена МАРЧУКА у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України тривав сьогодні майже сім годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про закінчення допиту Є.МАРЧУКА журналістів повідомив адвокат колишнього майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ.

Водночас сам Є.МАРЧУК із приміщення Генпрокуратури поки що не вийшов.

Як повідомляв УНІАН, Є.МАРЧУК прийшов на допит до Генпрокуратури сьогодні о 10.10.

За повідомленням Відділу зв’язків з засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, Є.МАРЧУКА допитували як свідка у справі за обвинуваченням колишнього Президента Леоніда КУЧМИ.