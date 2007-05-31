У Конституційному Суді твердять, що не ухвалювали рішення щодо указу Ющенка

15:42, 31 травня 2007
Політика
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Прес-служба спростувала інформацію

СудВ Конституційному Суді України категорично заперечують інформацію, яку розповсюдили окремі засоби масової інформації, про ухвалення рішення щодо конституційності другого указу Президента про розпуск парламенту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

«Інформація не відповідає дійсності. Рішення по цьому указу не приймалося», - наголосили у прес-службі КС.

За словами в.о. голови КС Валерія ПШЕНИЧНОГО,  справа перебуває у стадії вивчення.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

21 травня КС розпочав слухання у справі за поданням 160 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 26 квітня.

 

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