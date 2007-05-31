У Конституційному Суді твердять, що не ухвалювали рішення щодо указу Ющенка

В Конституційному Суді України категорично заперечують інформацію, яку розповсюдили окремі засоби масової інформації, про ухвалення рішення щодо конституційності другого указу Президента про розпуск парламенту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

«Інформація не відповідає дійсності. Рішення по цьому указу не приймалося», - наголосили у прес-службі КС.

За словами в.о. голови КС Валерія ПШЕНИЧНОГО, справа перебуває у стадії вивчення.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

21 травня КС розпочав слухання у справі за поданням 160 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 26 квітня.