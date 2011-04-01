Попова і Партію регіонів закликають розпустити Київраду

Голова громадянського об`єднання «Новий Київ», лідер Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК закликає голову Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА і Партію регіонів розпустити Київську міську раду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГО «Новий Київ».

З.ШКІРЯК упевнений, що єдиним правильним і корисним рішенням для Києва стануть негайні вибори мера і Київради.

«Через ЗМІ я звертаюся особисто до пана ПОПОВА: Олександр Павлович, хочете сподобатися киянам і бути чесними, притягайте мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його «молоду команду» до відповідальності, розпустіть Київраду і йдіть на вибори. Ваша більшість у Верховній Раді може вирішити це за 5 хвилин. Все решта - порожні декларації й банальна брехня», - сказав він.

На його думку, війна між «командою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО» і О.ПОПОВИМ досягла апогею. «Голова КМДА всіма силами намагається підім`яти під себе більшість у Київраді з розрахунку на лояльність депутатів у майбутній виборчій кампанії», - прокоментував З.ШКІРЯК вчорашню сесію Київради.

Він вважає, що прагнення О.ПОПОВА сформувати нову «непідкупну» більшість в Київській раді є «черговим фарсом».

«Це ще один прояв політики подвійних стандартів, що використовується діючою владою. Я нагадаю, що 80% нинішнього депутатського корпусу Київради голосували за рішення про відведення київських земель спільно з Блоком Черновецького. Вони разом розкрадали київські активи, і фракція Партії регіонів брала активну участь в цих процесах. До цього причетні всі без винятку фракції, представлені нині в міському парламенті, включаючи і частину так званих опозиційних», - заявив лідер СХП.

«Красномовне свідоцтво тому можна знайти на стоянці мерії в день засідання Київради. З приїздом депутатів вона перетворюється на Женевський автосалон. Київські обранці часто значно багатші за своїх колег з Верховної Ради. З кого ж Олександр Павлович збирається формувати нову більшість, і головне - що це дасть місту?», - заявив З.ШКІРЯК.

За його словами, кияни від такого рішення не виграють, тому що «нова більшість означатиме лише нові фінансові апетити тих, хто підтримає ПОПОВА».

Крім того, впевнений З.ШКІРЯК, поки Київрада займатиметься політикою, соціально-економічні питання відійдуть на другий план, і замість вирішення проблем киян депутати концентруватимуться на перерозподілі влади.

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і Ко вже давно мають відповідати на питання в Генпрокуратурі і перебувати під вартою. Якщо ПОПОВ і Партія регіонів дійсно хочуть бути чесними перед жителями столиці, їм варто розпустити Київраду і провести дострокові вибори в Києві, а не займатися підміною понять, обдурюючи при цьому людей», - вважає лідер «Нового Києва».

Крім того, З.ШКІРЯК запропонував усім діючим депутатам Київради публічно показати громадськості свої реальні активи.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня О.ПОПОВ заявив, що найближчим часом має намір почати консультації щодо створення нової більшості в Київраді. Без нової більшості, сумнівається він, не вдасться повернути роздані активи міста, необхідні для забезпечення розвитку столиці.