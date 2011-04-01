Марчук каже, що не бачив у Генпрокуратурі ні Кучми, ні Мельниченка

Слідчі Генеральної прокуратури України не проводили очну ставку екс-секретаря Ради національної безпеки та оборони Євген МАРЧУКА з колишнім Президентом Леонідом КУЧМОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.МАРЧУК повідомив журналістам після виходу з Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

Відповідаючи на запитання, чи була в нього очна ставка з Л.КУЧМОЮ, Є.МАРЧУК сказав: "Ні, не було".

На запитання, чи бачив він в управлінні колишнього майора Управління державної охорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА, який також мав бути на допиті, Є.МАРЧУК відповів: "Ні, я його не бачив".

Як повідомляв УНІАН, Є.МАРЧУКА вперше викликали на допит до Генпрокуратури 31 березня.

За повідомленням Відділу зв’язків з засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, Є.МАРЧУКА допитували як свідка у справі за обвинуваченням колишнього Президента Л.КУЧМИ.

ГПУ 21 березня 2011 року порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.