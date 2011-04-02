На Хмельниччині вбили депутата-бютівця

У Хмельницькій області в ніч на 2 квітня вбито депутата Хмельницької обласної ради від «Батьківщина», відомого в області бізнесмена Адама Яхієва.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Хмельницької обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат від БЮТ Василь КРАВЧУК.

«Вбивство сталося минулої ночі у власному будинку депутата обласної ради. Його вбито з 9-міліметрової зброї. Одна із версій, на мою думку, - це зведення стосунків та бізнесових інтересів», - зазначив він.

За даними В.КРАВЧУКА, сьогодні мали відбутися збори акціонерів ВАТ «Адамс», генеральним директором якого є А.Яхієв.

«Стає страшно, що саме такими методами в Україні вирішується питання перерозподілу бізнесу. Депутати Верховної Ради від БЮТ будуть тримати на контролі питання розслідування цього резонансного вбивства. Ми все зробимо для того, щоб замовників та виконавців було викрито і покарано», - наголосив він.

Начальник Центру громадських зв’язків МВС України у Хмельницькій області Інна ПРОНИК підтвердила кореспонденту УНІАН факт вбивства депутата обласної ради.

***А.Яхієв (1954 року народження) з 1986 року працював директором Кам’янець-Подільського консервного заводу, а з 1996 року – керівником створеного на його базі ВАТ "Адамс".

На сьогодні це підприємство входить в список провідних підприємств в Україні з переробки сільськогосподарської продукції, ним виробляється третина консервованої продукції у Хмельницькій області.

Партія «Батьківщина» звернулася до Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ з вимогою негайно провести об’єктивне розслідування, знайти і покарати убивць депутата Хмельницької обласної ради, члена „Батьківщини” Адама Яхієва.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

“Розправу над нашим колегою, представником опозиційної сили, ми розцінюємо як жорстоке попередження про те, куди веде нашу країну нинішня влада”, - йдеться у заяві “Батьківщини”.