Королевська: 1 квітня – ідеальний день для вступу до Партії регіонів

Народний депутат України, голова парламентського комітету з промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що тільки 1 квітня – ідеальний день для вступу до Партії регіонів.

Про це вона заявила в коментарі УНІАН в суботу з приводу вчорашнього повідомлення прес-служби Партії регіонів про те, що низка народних депутатів фракції БЮТ у Верховній Раді України планує вступити до лав фракції Партії регіонів. Серед вірогідних кандидатів на входження до фракції ПР були названі Сергій ВЛАСЕНКО, Н.КОРОЛЕВСЬКА, Юрій ТРИНДЮК і Сергій ПАШИНСЬКИЙ.

Пізніше Партія регіонів анулювала свою новину, назвавши її «першоквітневим жартом».

«Добре, що вони самі визнають, що тільки 1 квітня – ідеальний день для вступу до Партії регіонів», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що вже найближчим часом його фракція поповниться новими членами з опозиції.

Він також заявив про те, що, окрім названих депутатів, лави "БЮТ-Батьківщини" мають намір залишити ще 7 парламентаріїв.

"Проте вони поки вирішили не входити до жодної з фракцій Верховної Ради", - підкреслив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

"Поспішаємо вам повідомити, що ця інформація була першоквітневим жартом", - заявила пізніше прес-служба Партії регіонів.