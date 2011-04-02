Тимошенко каже: вбитий однопартієць відмовлявся переходити в ПР

Лідер партії "Бетьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що вбивство її однопартійця на Хмельниччині Адама Яхієва має не тільки бізнесовий, а й політичний підтекст.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Застрелили сьогодні вночі. Четверо дітей має. Яке горе. Багато державних нагород, депутат облради трьох скликань. Відмовлявся переходити до Партії регіонів", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" зазначила, що на форумах багато користувачів також вказують, що якби депутат Хмельницької облради не був депутатом від БЮТ, його б не вбили.

"В Хмельницькому вбили нашого депутата. За малий бізнес. На форумі читаю: не треба було йти в БЮТ - не вбили б. Страшні часи, страшна логіка", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, У Хмельницькій області в ніч на 2 квітня вбито депутата Хмельницької обласної ради від "Батьківщини", відомого в області бізнесмена А.Яхієва.

За словами голови Хмельницької обласної організації ВО "Батьківщина", народного депутата від БЮТ Василя КРАВЧУКА, "вбивство сталося минулої ночі у власному будинку депутата облради. Його вбито з 9-міліметрової зброї. Одна із версій - це зведення стосунків та бізнесових інтересів", - зазначив він.

В.КРАВЧУК повідомив, що в суботу, 2 квітня, мали відбутися збори акціонерів ВАТ "Адамс", генеральним директором якого був А.Яхієв.