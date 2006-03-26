Завтра Ющенко консультуватиме переможців

Завтра в Секретаріаті Президента розпочнуться політичні консультації щодо формування нової парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на виборчій дільниці №1 в Києві, після того, як взяв участь у голосуванні на сьогоднішніх виборах.

«Завтра почнуться консультації в Секретаріаті Президента», - зокрема, сказав він, відповідаючи на запитання, коли почнуться переговори між політичними силами про формування коаліції і чи буде він брати у них участь.

Глава держави зазначив, що консультації почнуть політичні сили, які раніше формували коаліцію, що перемогла під час Помаранчевої революції.

Водночас він зазначив, що йдеться про залучення максимально широкого кола демократичних сил.

«Безумовно, буде оцінюватися декілька варіантів формування коаліції», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що переговори будуть багатосторонніми і масштабними.