Кравчук: Януковичу система відгризла ноги і добирається до живота

Екс-президент України Леонід Кравчук стверджує, що це він переконав Віктора Януковича в тому, щоб нову Конституцію написала Конституційна асамблея. "Це вже великий плюс для Януковича", - сказав Кравчук в інтерв`ю "Українській правді".

На запитання кореспондента, чи не вийде так, що асамблея просто легалізує рішення, яке напишуть на Банковій, Кравчук відповів: "Ви вірите в те, що я підпишу те, що для мене напишуть на Банковій? Я, людина, яка не ставить завдання бути прем’єром чи президентом? У мене залишилось небагато часу для свого життя, і я не хочу, щоб на схилі моїх літ мені сказали, що я пішов на зговір! Я заявляю офіційно, що ми (науково-експертна група зі створення Конституційної асамблеї ) напишемо проект Конституції, підпишемо - всі 20 осіб, опублікуємо і передамо президенту.

Кравчук вважає, що з рук Президента варто забирати повноту влади, і сам він має намір змінити Конституцію у цій частині. На зауваження, що, мовляв, Янукович може чекати від нього, навпаки, посилення своєї влади, "що ви напишете, щоб зробити його гетьманом чи імператором України", екс-Президент запевнив, що Янукович знає його точку зору.

"Крім того, якщо він бачить, що система вже відгризла йому ноги і добирається до живота, йому залишається тільки одне – або зруйнувати систему, або стати Сталіним. Тобто сконцентрувати в себе всю владу і стати тоталітарним лідером. Знаючи, що Україна з цим не погодиться, бо не той час - це не 19 століття", - сказав Кравчук.