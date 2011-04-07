Мати Гонгадзе не вірить, що Кучма віддавав наказ убити її сина

Леся ГОНГАДЗЕ не вірить, що колишній Президент України Леонід КУЧМА віддавав наказ убити її сина Георгія.

Про це Л.ГОНГАДЗЕ сказала в інтерв`ю газеті "Сегодня" (№ 77 від 7 квітня).

"Поки немає трупа, про яке вбивство може йтися? Хай покажуть мені справжні останки Гії. Це страшне шоу продовжують, щоб тримати один одного на гачку. За 10,5 років цього кошмару змінилися три президенти і п`ять генпрокурорів, і ось аж шостий раптом порушує справу проти КУЧМИ. Я екс-президента не ловила за руку і звинувачувати не можу. Як і не можу повірити, що він віддавав наказ убити мого сина. Можливо, десь розлютився, ляпнув, що треба його вивезти за місто і зняти штани, а хтось цим скористався, щоб усунути КУЧМУ. Все було підлаштовано", - сказала Л.ГОНГАДЗЕ.

Мати вбитого журналіста переконана, що політикам вигідно жонглювати справою Гонгадзе. На її думку, третина успіху попереднього Президента Віктора ЮЩЕНКА свого часу була досягнута завдяки її синові. "І далі продовжують гратися його кістками", - сказала вона.

Л.ГОНГАДЗЕ також повідомила, що не спілкується з екс-майором Управління держохорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ. "Коли він зрозумів, що мене не можна ніяк використовувати, всі зв`язки припинилися. Ясно, що за ним хтось стоїть", - переконана мати журналіста.