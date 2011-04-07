Янукович заборонив міністру показувати пальцем на Азарова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА забезпечити належну взаємодію із регіонами у фінансово-бюджетній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засідання Раді регіонів у Києві.

«Регіони у жодному разі не повинні стояти з простягнутою рукою», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, плани з розвитку регіонів мають бути розроблені до початку кожного поточного року.

«Я в цій шкурі, як кажуть, був не один рік. Я знаю, що це таке. Тому співпраця координації цієї роботи з Мінфіном, Федоре Олексійовичу… Я дуже часто про вас нагадую з різних сторін, як кажуть. Але ви не показуйте пальцем на прем’єр-міністра – що він усі питання вирішує. Ви несете відповідальність – ви міністр», - наголосив Президент.

За словами глави держави, якщо міністр фінансів не побудує належним чином роботу з регіонами, то у нього не буде жодної перспективи.

«Я знаю, що прем’єр, як кажуть, він і так буде працювати. Беріть на себе відповідальність, не перекладайте її на прем’єр-міністра і не показуйте пальцем. Зрозуміло це, чи ні?», - запитав Президент у Ф.ЯРОШЕНКА.

У відповідь міністр сказав: «Зрозумів».