Мегаблок Нашої України готовий на 95%

Лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що угода про створення блоку демократичних сил у складі «Нашої України», «Української правиці» та блоку Луценка «Народна Самооборона» готова на 95%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО повідомив журналістам після завершення з’їзду “Нашої України”.

Він зазначив, що усі принципові питання на сьогодні вже вирішені. За його словами, залишається з’ясувати такі питання, як назва майбутнього блоку, а також зобов’язання щодо створення у подальшому єдиної партії на базі блоку.