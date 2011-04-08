Мельниченко: Якщо Кучму пустять в РФ, - це буде фатальною помилкою

Якщо Генеральна прокуратура Україна дозволить колишньому президента України Леоніди КУЧМИ виїхати за кордон – у Росію, куди його запрошено на День космонавтики, - це буде “фатальною помилкою слідства”. Як заявив у інтерв’ю УНІАНколишній майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО, який вів аудіозаписи в кабінеті колишнього президента, Л.КУЧМА сподівається провести кулуарні переговори з вищим керівництвом Росії. Російське керівництво, на думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, може вплинути на вищих посадових осіб України, аби розслідування справи було згорнуте.

“Святкування Дня космонавтики – привід абсолютно надуманий, - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, - головне для Л.КУЧМИ, проти якого порушено кримінальну справу щодо причетності до вбивства Гонгадзе, – провести переговори з керівництвом РФ і вплинути на хід слідства”.

Як повідомляв УНІАН, Л.КУЧМА отримав запрошення з РФ на святкування Дня космонавтики 12 квітня в Москві.