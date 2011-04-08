Редактор одеської газети зробив 14 помилок у зверненні до Азарова

Одеська міськрада відхилила проект звернення на адресу Кабінету міністрів України, підготовлений від імені депутатської більшості міськради членом фракції «Родина» Григорієм КВАСНЮКОМ, у зв`язку з виявленими в тексті цього документа 14 граматичними й стилістичними помилками.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат Г.КВАСНЮК, який є також редактором газети міськради «Одесский вестник», виступив сьогодні на сесії з ініціативою - запропонувати Кабміну заборонити деяким органам місцевого самоврядування «витрачати кошти місцевих рад на героїзацію нацистських посібників".

Уточнюючи в своєму виступі, що він має на увазі героїзацію воїнів УПА, Г.КВАСНЮК заявив: "Я не збираюся звертатися до депутатів Львівської обласної ради. Але я хочу, щоб Кабінет міністрів України зобов`язав їх перестати диктувати нам, якою мовою розмовляти і як виховувати наших дітей...".

Проте депутат міськради від Партії регіонів Олексій КОСЬМІН заявив, що в тексті звернення виявлено 14 граматичних і стилістичних помилок, після чого запропонував зняти питання з порядку денного. За це проголосували 88 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні 5 сесії міськради ряд керівників громадських і політичних організацій Одеси звернулися до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою притягти до кримінальної відповідальності Г.КВАСНЮКА за протиправні діяння, спрямовані на розпалювання атмосфери «нетерпимості й напруженості в суспільстві й розпалювання ворожнечі» між людьми за національною ознакою.