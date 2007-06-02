В Українській правиці немає місця для Свободи Тягнибока

Голова Народного Руху України та один з лідерів блоку «Рух – Українська правиця» Борис ТАРАСЮК, не виключає, що цей блок може перед виборами розширитися, однак не бачить у ньому місця для предстваників Всеукраїнського об’єднання «Свобода», яке очолює Олег ТЯГНИБОК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив в інтерв’ю Рівненській облдержтелерадіокомпанії. За його словами, ВО «Свобода на своєму з’їзді висловила готовність блокуватися лише з Українською народною партією. А коли керівники трьох партій блоку (мається на увазі УНП, НРУ та УРП «Собор» - УНІАН) провели зустріч з представниками цього об’єднання, то, за словами Б.ТАРАСЮКА, почули ультиматум. «Ми готові говорити на підставі політичного партнерства, і ніяких ультиматумів не приймаємо», - сказав Б.Тарасюк. Крім того, лідер НРУ зазначив, що ВО «Свобода» офіційно не повідомляла про свою готовність і бажання брати участь у формуванні блоку з партіями, які утворили блок «Рух – Українська правиця».

Водночас Б.ТАРАСЮК не виключив, що «Рух – Українська правиця» може утворити мегаблок з «Народним союзом «Наша Україна», «Народною самообороною» та Конгресом українських націоналістів. Він зазначив, що у даний момент у партіях «є відмінності у тому, що стосується списку можливих учасників переговорів щодо блокування». За його словами, блок зараз перебуває у переговорному процесі з НСНУ.