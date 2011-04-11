Сайт і журнал «Корреспондент» змінили господаря

Громадянин США Джед САНДЕН вийшов зі складу акціонерів ПАТ «КП Медіа», повідомляє сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA).

Як повідомляється, Д.САНДЕН «продав всі акції, що належали йому».

Відповідно до інформації SMIDA, фізичним особам – нерезидентам України належало в «КП Медіа» близько 52%.

За інформацією сайту http://www.company.com.ua/, згідно з даними ПАТ в системі розкриття Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку, до кінця 2009 року Д.САНДЕНУ належало 47,3619% акцій, проте до літа 2010 року його пакет зріс до 52,1429%.

У системі розкриття інформації уточнюється, що продаж акцій відбувся до зміни керівника «КП Медіа», що відбулася наприкінці березня: новим генеральним директором став Віталій ГОРДУЗ, який останнім часом очолював цифрове агентство Netwalker, а до цього був керівником підрозділу New media Українського медіахолдингу (УМХ).

До складу «КП Медіа» входять сайт і журнал «Корреспондент», Bigmir.net і ряд інших друкованих та інтернет-видань.

За даними ЗМІ, Д.САНДЕН вів переговори про продаж холдингу «КП Медіа» з середини 2010 року. За різними оцінками, весь «КП Медіа» коштує близько 20 млн. дол.

За інформацією «Телекритики», вірогідними покупцями «КП Медіа» є структури Петра ПОРОШЕНКА і Український медіахолдинг.