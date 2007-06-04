Беспалий пішов з НСНУ, бо не можна бити вікна в школі

Причиною своєї заяви про припинення членствав політичній партії НСНУ Борис Беспалий називає незгоду з методом досягнення розпуску парламенту шляхом написання заяв про вихід із фракції. “Позиція тут одна: я вважаю неприйнятним, щоб 150 депутатів могли нав’язати країні перевибори. Це розвал країни!”, - сказав нардеп в інтерв’ю Главреду.

Беспалий наполягає, що не виношував при цьому жодних таємних планів, ні з ким свою позицію не узгоджував, і взагалі – вчинив так, тому що «не можна красти» й «не можна бити вікна в школі».

"Я не хочу замутнювати свою кришталево чисту позицію з цього питання! Вона не пов’язана з планами на майбутнє – ні з моїми, ні партії, ні держави! Я вважаю, що цього робити не можна, так само, як не можна красти чи бити вікна в школі! Все, крапка.", - підсумував народний депутат.